Több mint 10 milliárd euró gyűlt össze Ukrajna támogatására

Az Európai Unió, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök és a Global Citizen nemzetközi szervezet által szervezett Stand Up for Ukraine (Állj ki Ukrajna mellett) elnevezésű kampány keretében az otthonaikat elhagyni kényszerülő ukránok számára gyűjtöttek adományokat.

Számos művész, köztük Elton John, Alanis Morrissette, Billie Eilish, Annie Lennox és Chris Rock csatlakozott a kampányhoz a világ vezetőinek oldalán, akik országuk nevében vállalták, hogy több milliárd dollárt mozgósítanak.

„Feldúlt bennünket, amint láttuk az emberek szenvedését Ukrajnában” – írta Facebook-oldalán Elton John.

A 75 éves poplegenda felszólította rajongóit, hogy „segítsenek azokon az embereken, akiknek romokba dőlt az élete és mindent elhagytak egy biztonságosan életért”.

Varsóban tartott szombati sajtótájékoztatóján von der Leyen „fantasztikusnak” nevezte a gyűjtés eredményét.

„A világ országainak, vállalatainak és embereinek szolidaritása kis fényt kínál ezekben a sötét órákban” – fogalmazott Von der Leyen. Hozzáfűzte: “amikor a bombák már nem hullanak többé, abban is segítünk majd, hogy az ukrán nép újraépíthesse országát”.

Az EB elnöke kifejtette azt is, hogy Ukrajna további anyagi segítségre számíthat.

President @ZelenskyyUa, we heard you.

You called on the world to join forces in support of those fleeing the invasion, inside and outside Ukraine.

We respond today with #StandUpForUkraine to mobilise funding and support for Ukraine. https://t.co/ngWpFQzZNm

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 9, 2022