Uniós tagságra törekszik Moldova

A kétoldalú tárgyalásokat követő sajtótájékoztatón Gavrilita felidézte: országa március 3-án nyújtotta be uniós tagfelvételi kérelmét. Beismerte: Moldova jelenleg még nem készült fel az uniós tagságra, mindazonáltal mindent megtesz a csatlakozás érdekében. „Az európai modell útján haladunk, nagy reményeket fűzünk hozzá” – jelentette ki.

Gavrilita felszólította az uniós tagállamokat: vegyék fel országát, valamint Ukrajnát és Georgiát is az Európai Unióba (EU).

Ukrajna az ellene zajló orosz támadás elindítása után néhány nappal, február 28-án, Georgia pedig március 3-án indítványozta uniós csatlakozásának felgyorsítását.

The demons of geopolitics do not sleep. Frozen conflicts are turning into bloody wars before our very eyes. Moldova’s concerns about security in the region are also our concerns. The refugees need EU support. Only together can we meet these new challenges. pic.twitter.com/IvaqI0WmLL

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 8, 2022