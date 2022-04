Párizs: Emberiesség elleni bűntett a kramatorszki vasútállomás elleni rakétatámadás

Emberiesség elleni bűntettnek nevezte a francia külügyminiszter az Ukrajna keleti részén, a kramatorszki vasútállomás ellen elkövetett, legalább ötven halálos áldozatot követelő orosz rakétatámadást, amelyet Emmanuel Macron államfő is elítélt.

„Az ukrán civilek a legrosszabb elől menekülnek. A fegyvereik? Babakocsik, plüssmacik, csomagok. Ma reggel Kramatorszkban az indulni készülő családok megtapasztalták a szörnyűséget. Halottak tucatjai, sebesültek százai. Borzalom” – írta a francia elnök a Twitteren.

Hozzátette: „Az áldozatokra gondolunk Kramatorszkban, Bucsában, Mariupolban, Harkivban, mindenhol Ukrajnában, támogatjuk a vizsgálatokat, hogy az igazságszolgáltatás megtörténjen. A továbbra is menekülő családokra gondolunk, befogadjuk őket az EU-ban, a béke uniójában.”

Jean-Yves Le Drian külügyminiszter a France5 francia köztelevízióban péntek este arra emlékeztetett, hogy az ukrán hatóságok szerint az orosz hadsereg új offenzívára készülve átcsoportosítja erőit, és Moszkva arra készül, hogy minél nagyobb területet szerezzen meg Kelet-Ukrajnában.

Ott a helyi hatóságok az utóbbi napokban arra biztatták a lakosokat, hogy távozzanak a térségből, amíg azt még viszonylagos biztonságban megtehetik.

„Ekkor támadtak a pályaudvaron, a menekülőkre, azaz a civilekre, ami emberiesség elleni bűntettnek felel meg” – jelentette ki a francia diplomácia vezetője, aki szerint „ezek a bűntettek nem maradhatnak büntetlenek” – hangsúlyozta, utalva a bucsai atrocitásokra is.

Ukrainian civilians are fleeing the worst. Their weapons? Pushchairs, teddy bears and suitcases. At Kramatorsk railway station this morning, families waiting to leave suffered the unthinkable. Dozens are dead, hundreds wounded. This is an abomination.

