Macronnak áll a zászló, de kihívóit sem érdemes leírni - Franciaország 12 jelölt közül választ

Az 1977. december 21-én Amiens-ben orvos szülők gyermekekén született Emmanuel Macron. A Párizs-Nanterre-i Egyetemen filozófiát tanult, később köztudományi diplomát szerzett a Párizsi Politikai Tanulmányok Intézetében, majd 2004-ben szintén diplomát szerzett az École nationale d’administration elitiskolában. Vezető tisztviselőként dolgozott a francia pénzügyminisztériumnál, később pedig befektetési bankár lett a Rothschild & Cie Banque nevű pénzintézetnél. 2006 és 2009 között a Szocialista Párt tagja volt. 2016 áprilisában létrehozta a La République en Marche-t (A Köztársaság Lendületben) mozgalmat. 2017. május 7-én a szavazatok több mint 66,1 százalékával megnyerte az elnökválasztást Marine Le Pen ellenében, így ő lett Franciaország történetének legfiatalabb elnöke. A regnáló elnök jó eséllyel készül újrázásra.

Why the French election matters, and why Emmanuel Macron is still the best option for France.

Our cover story this week, in @TheEconomist

— Sophie Pedder (@PedderSophie) April 7, 2022