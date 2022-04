Lövöldözés egy középiskolában – diáktársát lőtte meg a tinédzser

A középiskola közleménye szerint nem sokkal 9 óra után több lövést adtak le az az intézményben. Egy diákot meglőttek, kórházba szállították, azonban szerencsére állapota stabil – írja az NBC News.

A student was shot at a high school in Erie, Pennsylvania. This isn’t normal. Kids should be safe at school. Stop gun violence now before it becomes your town or school as the next headline. #EndGunViolence #ProtectOurKids https://t.co/0Otcm62v2Q

A lövöldözést követő sajtótájékoztatón Michael Nolan, az erie rendőrfőnök-helyettes elmondta: „Azonosítottuk a gyanúsítottat, és konzultáltunk a kerületi ügyészséggel, és az iskolai körzettel.”

Nolan továbbá elmondta, a nyomozók felvették a kapcsolatot a gyanúsított családjával. Kiderült, hogy a lövöldöző és az áldozat ismerik egymást, így azt gyanítják, hogy a támadás nem volt véletlen.

Egy gyanúsítottként azonosított diák szerdán feladta magát a rendőrségen – közölte az erie rendőrkapitányság a Twitteren. Kilétét nem hozták nyilvánosságra, ugyanis a gyanúsított 15 évnél fiatalabb.

Earlier today, the suspect in yesterday’s school shooting turned himself in to the Erie Police Department. The investigation is on-going. We would like to thank everyone for their support in yesterday’s events.

— Erie Police Dept. (@eriepolice) April 6, 2022