Ukrán külügyminiszter: A fegyverek a békét szolgálják

A NATO fenntartja és a megerősíti Ukrajnának nyújtott támogatását, az Egyesült Államok drónokat is küld az országnak – egyebek mellett erről is szó volt csütörtökön, az ukrajnai háború miatt zajló diplomáciai nagyüzemben. Eközben folytatódtak a harcok is, miközben az ukrán erők sorra foglalják vissza a déli országrészt, az oroszok keletre csoportosítják át a csapataikat – számolt be az M1 Híradója.

A NATO megerősíti a támogatást Fegyverek, fegyverek és fegyverek – ezzel a három napirendi ponttal érkezett a NATO-tanácskozásra Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter. A diplomata úgy fogalmazott: biztos abban, hogyha országa időben megkapja a szükséges segítséget, akkor képes lesz feltartóztatni az orosz agressziót, hogy a háború ne terjedjen túl Ukrajna határain. „Arra kérek minden NATO-szövetséges országot, hogy ne habozzon, tegye félre idegenkedését, és biztosítsa a szükséges eszközöket Ukrajnának. Talán furcsán hangzik, de jelen helyzetben a fegyverek a békét szolgálják” – mondta Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter. A világnak fel kell készülnie egy elhúzódó háborúra, a NATO elsődleges célja pedig továbbra is az, hogy megakadályozza a harcok továbbterjedését – fogalmazott a szövetség főtitkára, Jens Stoltenberg. Hozzátette, hogy a tagállamok egyetértettek abban, hogy tovább erősítik az Ukrajnának nyújtandó katonai, és egyéb támogatást, ugyanakkor nem árult el részeteket arról, milyen típusú fegyvereket küldenek a tagállamok Ukrajnának. „Tárgyaltunk arról is, hogy segítséget nyújtunk Ukrajnának a kiberbiztonság erősítésében és a vegyi, illetve biológiai támadások elleni védekezésben is” – közölte a tanácskozás után Jens Stoltenberg. A Kreml szóvivője közölte, hogy az Ukrajnába szállított fegyverek nem segítik elő az orosz–ukrán béketárgyalásokat. Az orosz külügyminiszter csütörtökön azzal vádolta Kijevet, hogy szándékosan akadályozza a békemegállapodást. „Az ukrán kormány valódi szándéka az, hogy késleltesse, sőt, aláássa a tárgyalásokat. A kijevi rezsimet Washington és szövetségesei irányítják, akik arra biztatják Zelenszkij elnököt, hogy folytassa a harcot” – közölte Szergej Lavrov orosz külügyminiszter. Fegyvereket és az Oroszország elleni szankciók kiterjesztését kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is, aki a görög parlament előtt mondott beszédet, videókapcsolaton keresztül. A politikus úgy fogalmazott: az orosz támadás nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa ellen irányul. „Oroszország kezdettől fogva mindent megtesz azért, hogy energiaválságot idézzen elő Európában. A cél az, hogy a kontinens mindennapjait az energiahiány határozza meg, és ennek következtében számos országban elszabaduljon az infláció” – mondta az ukrán elnök. Az észt kormány csütörtökön bejelentette, hogy még idén leállítja az orosz gázimportot, amely az ország energiafelhasználásának 8 százalékát teszi ki. Ennek érdekében Finnországgal közösen bérelnek egy, a cseppfolyósított földgáz behozatalát lehetővé tevő úszó terminált. „Minden ehhez szükséges beruházást támogatunk annak érdekében, hogy a gázvásárlással ne finanszírozzuk az orosz hadigépezetet. Így április után már nem érkezik orosz földgáz Észtországba” – jelentette ki Kaja Kallas kormányfő. Néhány nappal korábban Litvánia hozott ilyen döntést. Közben rohamosan növekszik a NATO-csatlakozás támogatottsága a semleges Finnországban, amely több mint 1300 kilométeren határos Oroszországgal. Egy friss felmérés szerint a finnek 62 százaléka szerint az országnak be kellene lépnie a NATO-ba. Sajtóinformációk szerint a kérdés húsvét után kerülhet a helsinki parlament elé. Az Ukrajna elleni agresszió miatt délután az ENSZ közgyűlése kizárta Oroszországot a világszervezet emberi jogi bizottságából, 93 tagállam támogatta, 24-en ellenezték a döntést. Címlapfotó: Jens Stoltenberg NATO-főtitkár (Fotó: MTI/EPA/Stephanie Lecocq)