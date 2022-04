Többen meghaltak és megsebesültek egy lövöldözésben Tel-Avivban

A Magen David Adom, a helyi egészségügyi gyorsszolgálat beszámolója szerint a belváros több helyszínéről is jelentettek lövéseket. Az incidens a főváros bárokkal, éttermekkel teli népszerű helyszínén történt.

Közlésük szerint hat embert szállítottak kórházba, hárman súlyos, illetve kritikus állapotban voltak.

#BREAKING: More then 6 injured in multiple locations in a shooting attack in Tel Aviv (video: @rbinyamini) pic.twitter.com/sluRKQHHGg

— Amichai Stein (@AmichaiStein1) April 7, 2022