National Review: A Fidesz démonizálása helyett tanulni kellene az elsöprő győzelméből

A jobboldal földcsuszamlásszerű választási győzelmét képtelen feldolgozni a magyarországi ellenzék, ám vereségét elsősorban magának köszönheti: „a kommunistáktól fasisztákig tartó koalíció” létrejötte eleve kérdéseket vet fel, ráadásul a miniszterelnök-jelöltjük még „a volt kommunista apparatcsik Gyurcsány Ferenccel is hajlandó volt szövetségre lépni” – írja John Fund neves amerikai konzervatív publicista a National Reviewben. A szerző szerint a baloldal abban is téved, hogy egyenlőtlen feltételek között kellett volna versenyezniük, hiszen kampányukban a viszonylag laza szabályozás legalább annyira segítette az ellenzéket, mint a kormányt, kétes adatkezelési ügyeikben az amerikai kormánypárt embereire is számíthattak, ráadásul megfelelő hozzáférésük volt a hazai médiapiachoz is.