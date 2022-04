Már műkincseket is lefoglaltak – újabb szankciókat léptetnek életbe Oroszország ellen

Újabb szankciókat léptet életbe Oroszország ellen az Egyesült Államok, Nagy-Britannia és az Európai Unió. A nyugati hatalmak így próbálnak meg nyomást gyakorolni Vlagyimir Putyin orosz elnökre az ukrajnai háború miatt. A szövetségesek szerint fontos az egységes fellépés Moszkva ellen, de az energiaexport teljes blokkolásában nincs egyetértés. A német kancellár kiáll amellett, hogy az orosz olaj- és gázfüggőséget csak hosszabb távon lehet leépíteni – hangzott el az M1 Híradóban.

Büntetőintézkedések Moszkva ellen

Három szállítmány műalkotást, szobrokat, festményeket és más régiségeket foglaltak le a finn–orosz határátkelőnél a finn vámhivatal munkatársai. A felbecsülhetetlen műkincsek olaszországi és japán kiállításokon szerepeltek, és visszaszállították volna azokat Oroszországba.

A finn vámhatóság szerint az alkotások átszállítása Finnország területén sértheti az Oroszország ellen az ukrajnai háború miatt elrendelt uniós szankciókat, amelyek tiltják a luxuscikkek, köztük a műalkotások eladását, vásárlását és tranzitját.

A finn hatóságok közölték, hogy az orosz múzeumok kincsei most addig maradnak zár alatt Finnországban, amíg tisztázódik a jogállásuk vagy érvényüket vesztik a szankciók.

Időközben a brit kormány is újabb szankciókat jelentett be: a nagy orosz bankok vagyonának befagyasztását és az oroszországi brit befektetések betiltását ígérik. London ugyanakkor év végéig megszüntetné a függőséget az orosz széntől és olajtól is. Arról azonban egyelőre nem döntött a brit kormány, hogy beszüntetné az orosz földgáz importját, mert ez adja az ország energiaellátásának 4 százalékát.

Várhatóan betiltják az új oroszországi befektetéseket

Az Európai Unió közben közölte: várhatóan hamarosan betiltják az új oroszországi befektetéseket. Az Európai Bizottság ugyanis azt javasolta, hogy lépjen életbe szénbehozatali tilalom Moszkvával szemben. Az ukrajnai háború miatt ez lenne az első olyan uniós szankció, amely Oroszország jövedelmező energiaiparát célozná.

Josep Borrell, az unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője ennél tovább ment és az orosz energiahordozók importjának teljes beszüntetését szorgalmazta.

A német kancellár, Olaf Scholz ugyanakkor a Bundestag előtt is nyilvánvalóvá tette, hogy az orosz olaj- és gázfüggőségtől csak hosszabb távon lehet megszabadulni.

Az amerikai szankciók célba vették Vlagyimir Putyin két lányát is

Az Egyesült Államok is tovább lépett: újabb pénzügyi szankciókat jelentett be Oroszország ellen. Washington megtiltotta a Sberbank és az Alfa Bank pénzforgalmát. De megtiltották azt is, hogy az amerikaiak üzletet kössenek a két pénzintézettel.

Az amerikai szankciók célba vették Vlagyimir Putyin két lányát is: befagyasztották az Egyesült Államokban lévő vagyonukat, és kitiltották őket az amerikai pénzügyi rendszerből. Washington ugyanilyen szankciókat vezetett be az orosz kormány több tagja ellen is.

Az oligarchák és családjaik nem rendelkezhetnek vagyonukkal sem Európában, sem az Egyesült Államokban. Nem tarthatják meg több száz millió dollárt érő jachtjaikat és luxusnyaralóikat, miközben Ukrajnában gyerekeket ölnek meg és menekülésre kényszerítenek nap mint nap. Folytatjuk Ukrajna felfegyverzését bármilyen fegyverrel, amire csak szükségük van – mondta Joe Biden amerikai elnök.