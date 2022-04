Emeletenként csak egy lakás fér el a világ legkarcsúbb felhőkarcolójában

A Steinway Tower magasság-szélesség aránya 24:1, így a fejlesztők szerint „a világ legkarcsúbb felhőkarcolója” – írja a CNN.

Az épület szupermagas, ugyanis eléri a 435 métert, – a szupermagas felhőkarcolóknak magassága 300 és 600 méter közöttinek kell lennie – és nagyon keskeny, mindössze 17,5 méter széles. Emeletenként csak egy lakás található.

A manhattani belvárosi fejlesztés 60 lakást foglal magába a torony 84 emeletén és a szomszédos Steinway Hall épületben.

