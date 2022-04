Egyetlen lövéssel végzett a rendőr az ártatlan kislánnyal

Márciusban a joplini rendőrség családi veszekedésről kapott bejelentést. Miután a járőrök a helyszínre értek, az apa, Eli Crawford a család mobil házából azonnal tüzet nyitott rájuk. A férfi több mint 90 lövést adott le, majd visszavonult és bezárta a lakókocsi ajtaját. A hatóság végig fedezékben volt, nem lőtt vissza – írta a Metro.

Miután hosszabb idő eltelt, de a család nem adott magáról életjelet, az egyik rendőr ellenőrzésképpen rálőtt a lakókocsira, de nem történt semmi. A járőrök végül a behatolás mellett döntöttek, és döbbenetükre a családot holtan találták.

A későbbi helyszíni vizsgálatok kiderítették, hogy az apa lelőtte a feleségét, Taylort, majd magával is végzett.

„A vizsgálat során kiderült, hogy a kétéves Clesslynn Crawford a joplini rendőrség egyik tisztje által leadott egyetlen lövés következtében vesztette életét” – olvasható a kansasi nyomozó iroda kiadott sajtóközleményében.

„Ez egy tragikus eset borzasztó végkifejlete egy túszhelyzetben. Őszinte részvétünket fejezzük ki az érintett családoknak és a közösségnek – közölte Sloan Rowland, a joplini rendőrség parancsnoka.

A two-year-old girl has been killed by a Missouri police officer after he fired a round into a camping trailer during a hostage situation that left both of her parents dead. https://t.co/rlOJivo1VW

— Metro (@MetroUK) April 6, 2022