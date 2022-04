Egy véletlenül megnyomott gombnak köszönheti millióit a szerencsés nyertes

LaQuedra Edwards tavaly novemberben egy tarzanai szupermarketben 40 dollárt (14 ezer forint) dobott egy kaparós sorsjegyeket árusító automatába. Éppen azon gondolkodott, hogy melyiket válassza, mikor egy ismeretlen személy nekiment és meglökte – írta a The Guardian.

Lottery: Woman won $10M after accidentally pushing wrong button on vending machine in Tarzana https://t.co/DRKxAQF6wD

— Weird News (@weirdnews) April 7, 2022