Bandaháború állhat a kaliforniai lövöldözés hátterében

A sacramentói rendőrség legfrissebb közleménye szerint a bandatagok tudatában voltak annak, hogy nyilvános helyen nyitnak tüzet egymásra és emiatt civilek életét is kockáztatják. A tragédia sebesültjei között volt az a testvérpár, aki a lövöldözés első számú gyanúsítottjaként szerepel.

A 27 éves Smiley Martint kedden, testvérét, a 26 éves Dandrae Martint pedig hétfő este vette őrizetbe a rendőrség. Mindkettejüket halálos fegyverrel elkövetett támadás és illegális fegyvertartás vádjával tartóztatták le, emberölés miatt azonban nem vonták felelősségre.

A sacramentói rendőrség nemrég lekapcsolt egy ismeretlen 31 éves férfit is, akitt közvetlenül a lövöldözés után látott több szemtanú is kézifegyverrel elmenekülni a bűntett helyszínéről.

27-year-old Smiley Martin, has a LENGTHY violent criminal record, I guess killing 6 and injuring a dozen just adds to his criminal resume? Tell me, gun-ban nuts, how did these felons get guns in Sacramento, CA? 🤔🤨 pic.twitter.com/LQypgCa6Lv

— Feisty RedHeaded🧜‍♀️Mermaid👮🏻‍♀️ (@MischievousLiz) April 6, 2022