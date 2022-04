A parti őrség továbbra sem találja az eltűnt három búvárt

A négyfős csoport 16 kilométerre búvárkodott egy malajziai szigettől, amikor eltűntek – írta az Independent.

A 14 éves brit fiú, a 46 éves brit férfi, valamint a 18 éves francia és a 35 éves norvég nő búvárkiképzés közben tűnt el Pulau Tokong Sanggolnál, az ország délkeleti részén, Mersing tengerparti város közelében.

A malajziai tengerészeti hatóság kutatási műveletet indított az eltűntek felkeresésére.

„A parti őrség, a rendőrség a halászati osztály hajóival közösen szerda délután indultak útnak” – mondta Nurul Hizam Zakari, a parti őrség vezető tisztviselője. „A búvárok eltűnését annak a hajónak a kapitánya jelentette be, aki kivitte őket a tengerre” – tette hozzá.

Norwegian diver found safe off Malaysia, search for 3 others missing continues https://t.co/LP7p7YrKhn pic.twitter.com/mqffX5br0s

— Reuters (@Reuters) April 7, 2022