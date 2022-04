Uniós biztos: Az EU külső határait meg kell védeni, de az alapjogokat tiszteletben kell tartani

A menekültjog és az erőszakos visszatoloncolások tilalma alapjog az Európai Unióban, ezeket tiszteletben kell tartani, miközben biztosítani kell a külső határok védelmét – jelentette ki Helena Dalli egyenlőségért felelős uniós biztos szerdán az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén.

A biztos a menedékjog és a visszaküldés tilalmához fűződő jog megsértéséről szóló vitában hangsúlyozta: tavaly több mint félmillióan kértek az EU-ban menedéket, és több mint 100 ezer ember kapott menekültstátuszt, továbbá a szíriai válság és az afganisztáni tálib hatalomátvétel idején több mint 95 ezer ember biztonságát garantálta az uniós elosztási mechanizmus.

„Az EU továbbra is elkötelezett a nemzetközi jog és az európai értékek iránt, ezt mutatja 4 millió ukrán menedékkérő befogadása is” – tette hozzá. Dalli közölte: az elmúlt hónapokban több erőszakos visszatoloncolásra került sor, februárban mintegy 140 ilyen incidens történt a görög határon. Mint mondta, a nemzetközi menekültügyi szervezetek is jelentettek visszaéléseket a litván-fehérorosz, illetve a lengyel-fehérorosz határon, továbbá Horvátország ellen kivizsgálás is indult a feltételezett jogtalanságok miatt.

Dalli elmondta, hogy a bizottság egy olyan mechanizmus létrehozását szorgalmazza, amely átlátható módon vizsgálja ki ez esetleges visszaéléseket. Pozitívnak és kulcsfontosságúnak ítélte meg az uniós határ- és partvédelmi ügynökség, a Frontex alapjogi megbízottjának a munkáját, aki az ügynökség alapvető jogokkal kapcsolatos kötelezettségeinek az uniós és nemzetközi joggal összhangban történő végrehajtását követi.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz EP-képviselője francia nyelvű felszólalásában kijelentette: a baloldal évek óta azt hazudja, hogy Magyarország nem segít a menekülteken.

Az ukrajnai háború is bizonyítja ezen állítások abszurditását: Magyarország segít a bajbajutottaknak – tette hozzá.

„Amit azonban továbbra is elutasítunk, az az illegális gazdasági migráció és határaink megsértése. Az ukrajnai válság világosan megmutatja a különbséget a háború elől menekülők és a gazdasági migránsok között, akik gyakran agresszívak, és támadásokat hajtanak végre határőrök ellen” – emelte ki.

A képviselő elmondta: Magyarország eddig mintegy 600 ezer ukrajnai menekültet fogadott be, a közép-európai országok támogatást nyújtanak a rászorulóknak. „Békeidőben lehetnek politikai vitáink, de amikor Közép-Európa történelmének egyik legnagyobb menekültválságával néz szembe, akkor félre kell tenni a kicsinyes ideológiai ellentéteket” – hangsúlyozta Hidvéghi Balázs.