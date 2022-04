Saját nővérét lőtte le véletlenül egy kétéves kisfiú

Kedden egy pennsylvaniai benzinkútnál egy kétéves kisfiú halálosan meglőtte négyéves testvérét, miután véletlenül elsült egy fegyver a kezében – írta a CBS News.

2-year-old boy fatally shot his 4-year-old sister at a Pennsylvania gas station Tuesday, authorities say. https://t.co/okf2A3Uz8O

— NBC News (@NBCNews) April 6, 2022