Robbanás történt egy görög kórház koronavírus-osztályán, hárman meghaltak

Helyi sajtóértesülések szerint a robbanás Szaloniki városának Papanikolau nevű kórházában történt, ahol egy beteg rágyújtott lélegeztetőkészülékek közelében. A detonáció következtében tűz is keletkezett.

A három sérült közül egy súlyos égési sérüléseket szenvedett, ketten pedig füstmérgezést kaptak. Negyven beteget máshová kellett helyezni.

⚠️ Awful news: One patient has died in a large fire that broke out in the Covid ward of Papanikolaou hospital in Thessaloniki, northern Greece. Firemen are trying to evacuate patients & staff. Around 20 Covid patients are being treated there. Video 👇 https://t.co/1DiRgI566l

— Daphne Papadopoulou (@daphnenews) April 6, 2022