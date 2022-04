Kisgyereknek még nem okozott ekkora csalódást Cristiano Ronaldo

A 43 éves brit Chris Broome akaratlanul ugyan, de talán a világ legpechesebb apukájának mondhatja magát. Tizenkét éves fiát, Zaket eddig már három labdarúg- mérkőzésre vitte el, csak azért, hogy élőben láthassa nagy kedvencét, Cristiano Ronaldót. Az utazással, a szállással és az étkezéssel együtt ez eddig 3200 fontjába (több mint 1,4 millió forintjába) és legalább ennyi megtett kilométerébe is került Broome-nak.

A szerencsétlen apa-fiú páros azonban a portugál klasszist eddig még egyetlen alkalommal sem láthatta játszani. A labdarúgó 2020-ban még a Juventus játékosaként pihenés miatt nem lépett pályára azon a meccsen, amelyre Broome és fia ellátogatott. Idén márciusban a Manchester City elleni városi rangadót választották, azt azonban Ronaldo sérülés miatt hagyta ki.

I’ve paid £3.2k for son to see hero Cristiano Ronaldo NOT play – it’s costing an arm and a leghttps://t.co/wEuorJHDaO pic.twitter.com/p0ELVbbMvY

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) April 4, 2022