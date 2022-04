Egy autó nekiütközött a bukaresti orosz nagykövetségnek, a jármű kigyulladt, a sofőr meghalt

A nagykövetség épületénél kedden tiltakozást szerveztek, amelyen a résztvevők elítélték a bucsai vérengzést. A tüntetésen az épület előtt gyerekcipőket helyeztek el, amelyek az ukrajnai háborúban megölt gyerekekre emlékeztettek.

A car crashed into the #Russian Embassy building in #Bucharest, #Romania; after the collision the car caught fire. According to local media, the driver died. pic.twitter.com/Ttwud49eqU

— NEXTA (@nexta_tv) April 6, 2022