Uniós biztos: Az Ukrajnából menekülő, kísérő nélküli kiskorúakat el kell osztani a tagállamok között

Az ukrajnai háború elől menekülő, kísérő nélküli kiskorúakat el kell osztani az uniós tagállamok között – jelentette ki Ylva Johansson belügyekért felelős uniós biztos Strasbourgban, az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén kedd délelőtt.

Johansson azt mondta: Vlagyimir Putyin orosz elnök seregei gyermekeket gyilkolnak, eddig 158 gyermek esett áldozatul az inváziónak. Ezeket a háborús bűnöket meg kell torolni – hangsúlyozta. A biztos arra is rámutatott, hogy több mint kétmillió ukrajnai gyermek menekült el az Európai Unióba, ahol emberkereskedelem veszélye leselkedik rájuk. Mint mondta, Litvániában már 43 ukrán menekült gyermekkel kapcsolatban vizsgálódnak a hatóságok emberkereskedelem gyanújával. A biztos felhívta a figyelmet, hogy az EU több intézkedést is hozott ezeknek az eseteknek a megelőzésére: az Europol külön munkacsoportot hozott létre hogy figyelje az emberkereskedők tevékenységét, a hatóságok speciális kiképzést kapnak, az Európai Bizottság koordinációs tanácsot működtet. Johansson felszólította tagállamokat, hogy növeljék befogadóképességüket, különös tekintettel a fogyatékossággal élő gyermekekre, és a határvédelmi hatóságokat, hogy regisztrálják a kiskorú menekülteket. Dubravka Suica demográfiáért felelős uniós biztos azt hangsúlyozta: a menekült gyermekeket mielőbb nevelőcsaládok gondjaira kell bízni, és mozgósítani kell a tagállami gyermekvédő szolgálatokat.

Bocskor Andrea a Fidesz EP-képviselője elmondta: fokozottan oda kell figyelni, hogy a gyermekek a háborús időszakot minél biztonságosabban átvészeljék. Több mint 4,8 millióan menekültek el Ukrajnából, ennek fele gyermek vagy fiatalkorú. Fontos, hogy minél hamarabb visszatérhessenek az oktatásba, mert ez erősíti a biztonságérzetüket.

A képviselő felhívta a figyelmet: Magyarország több mint 400 ezer menekültet fogadott be, és mindent megtesz támogatásukért. Hangsúlyozta: a menekült gyermekek igénybe tudják venni az egészségügyi szolgáltatásokat, pszichológiai támogatást, oktatást. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen például ukrán nyelvű délutáni iskola is indult. Bocskor arra is rámutatott, hogy az Ukrajna területén tartózkodó gyermekekhez is el kell jutnia a segítségnek, Kárpátaljára eddig 380 ezer belső menekült érkezett, közöttük 36,5 ezer gyermek, 700 kísérő nélkül. Ukrajna gazdasági helyzete egyre csak romlik, a családok nehéz helyzetbe kerültek. Véleménye szerint nagy segítséget jelentene az EU részéről az óvodai és iskolai étkeztetés megoldása.

Vincze Lóránt, az RMDSZ EP-képviselője szerint 680 ezer ukrán menekült érkezett Romániába, sokan közülük kíséret nélküli kiskorúak. A kiskorú menekültek integrációja elsődleges fontosságú, a román kormány kiváló munkát végez ezen a téren a helyi szervezetek segítségével – mondta. Felhívta a figyelmet, hogy Románia ukrán határ menti térségében jelentős ukrán kisebbség él, ebben a régióban biztosított a menekült kiskorúak számára az anyanyelvi oktatás. A tagállami hatóságoknak biztosítaniuk kell, hogy a gyermekek saját nyelvükön is boldoguljanak az adott országban, és támogatni kell az ukránajkú tanárokat is – hangsúlyozta Vincze.