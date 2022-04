Új fejlemények a kaliforniai lövöldözés ügyében – letartóztatták a feltételezett elkövetőt

A USA Today szerint az észak-kaliforniai Sacramento belvárosában elkövetett fegyveres ámokfutás miatt Dandrae Martint őrizetbe vette a rendőrség. A 26 éves férfit halálos fegyverrel elkövetett támadás és illegális fegyvertartás vádjával tartóztatták le, emberölés miatt azonban nem vonták felelősségre.

Had to dig into the internets to actually find a picture of Dandrae Martin (Sacramento shooter who killed six yesterday)… pic.twitter.com/G3egyigkwr

A büntetett előéletű Martint korábban többször is elítélték súlyos testi sértés, családon belüli erőszak és kábítószer birtoklása miatt, legutoljára két és fél évet töltött rács mögött. A férfi a letartóztatását pár órával megelőzően egy rövid bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán, amelyben annyit írt: „A francba, megtaláltak”.

CORRECTION: Ok it turns out Dandre Martin (Dandrae Martin) is black after all. All of you racists who assumed he was though are terrible people. This highlights the need for gun control. Remember he is INNOCENT UNTIL PROVEN GUILTY. pic.twitter.com/ZXcObSOy4I

— Occupy Democrats (@0ccupyDemocrats) April 4, 2022