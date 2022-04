Órákon át bolyongott a tinédzser az erdőben, akinek családját maga alá temette egy földcsuszamlás

Másfél órán át gyalogolt egy 15 éves lány hétfőn, hogy segítséget szerezzen a családjának, miután a Sydney-től délre fekvő Kék-hegységben, a Wentworth-vízesésnél túráztak, amikor egy hirtelen földcsuszamlás miatt a lány apja és egyik testvére olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy a helyszínen életüket vesztették – írta a Mirror.

