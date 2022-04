Kijevbe utazik az Európai Bizottság elnöke és az EU külügyi főképviselője

Mamer tájékoztatása szerint a brüsszeli testület vezetője és a főképviselő Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel folytat megbeszélést.

További részletek ismertetése nélkül továbbá közölte: a találkozót az április 9-re, Varsóba összehívott donorkonferenciát megelőzően tartják meg.

President @vonderleyen and HRVP @JosepBorrellF will travel this week to Kyiv to meet President @ZelenskyyUa prior to the pledging event #StandUpForUkraine on Saturday in Warsaw.

— Eric Mamer (@MamerEric) April 5, 2022