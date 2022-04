Jövőre szökhet igazán az egekbe a német gáz- és áramár az energiaszakértő szerint

A német fogyasztóvédelmi központ úgy fogalmazott, az „árkalapács” majd 2023-ban sújt le.

Udo Sieverding, az NRW fogyasztói központjának energiaügyi szakértője a Neue Osnabrücker Zeitungnak kedd este úgy fogalmazott, „az árkalapács jövőre fogja érinteni a fogyasztókat” – számol be a Die Zeit.

Emellett Sieverding szerint 2022-ben is további áremelésre kell számítani. Elmondta, „hogy mikor és mennyivel, az a vállalatok beszerzési stratégiájától is függ”. Hozzátette, vannak jelek, amelyek már júliusban vagy augusztusban, az EEG-pótdíj eltörlése előtti vagy utáni hónapban is villamosenergia-áremelkedésre utalhatnak.

Robert Habeck alkancellár, gazdasági és klímavédelmi miniszter kedd este jelentette be, hogy a Gazprom Germania vállalatcsoportot a közbiztonság, a közrend és az energiaellátás fenntartása érdekében átmenetileg a hálózatos iparágak működését felügyelő szövetségi hatóság (Bundesnetzagentur) fennhatósága alá helyezik.