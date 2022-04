Fellendülő fegyvergyártók, hanyatló autóipar: akik nyernek és akik veszítenek a háborún

A legtöbb multinacionális vállalat orosz ügyfelek nélkül is boldogul. Ám orosz áruk nélkül már sokkal nehezebb lenne élni – írja a The Economist. A vállalatok tehát keményen küzdenek az Oroszország által Ukrajnában folytatott, brutális háború következményeivel, igyekezve megfékezni annak hatásait. Az elrendelt embargókat követően az Orszországban tevékenykedő külföldi cégek első reakciója az volt, hogy tömegesen „a kijárat felé igyekeztek”. Egy számítás szerint

Csakhogy e cégek vezetői most újabb és még nagyobb kihívással néznek szembe: már nem az oroszországi tevékenységükről van szó, hanem ezen jóval túlmutató problémákról az ellátási láncokban és egyéb, tovagyűrűző hatásokról – fűzi hozzá a brit lap, melynek cikkét a Le Nouvel Economiste című francia gazdasági lap ismertette.

Két tényező teszi különösen nehézzé a vállalatok számára az ellátási láncokat érő sokk kezelését. Az első az ukrajnai és oroszországi árutermelés nagyságrendje. A két ország együttesen a világ búzakivitelének 26 százalékát adja.

Emellett ebből a két államból hozzák be a világ teljes ellátásában a kukorica 16 százalékát, innen jön az árpa 30 százaléka; a napraforgóolaj és napraforgó-őrlemény mintegy 80 százaléka is a két, egymással háborúban álló országból származik.

Bár a legtöbb orosz árucikkre nem vonatkoznak hivatalos szankciók, a nyugati kereskedők a jogi kockázatoktól tartva egyre inkább igyekeznek elkerülni ezeket az intézkedéseket.

A második nehezítő tényező a rendkívüli piaci ingadozás. A Brent nyersolaj ára március 8-án hordónként 128 dollárra ugrott, majd egy héttel később 100 dollár alá esett, mivel Kína új korlátozásokat jelentett be a koronavírus miatt, és a befektetők az amerikai jegybank március 16-i kamatemelésére számítottak.

A londoni fémtőzsde március 8-án leállította a nikkel kereskedését, miután a nyersanyag ára tonnánként a 100 ezer dolláros rekord fölé emelkedett. Amikor a kereskedés március 16-án újraindult, egy technikai probléma miatt a tőzsde ismét felfüggesztette a kereskedést (március 30-ra a nikkel ára tonnánként 33 100 dollárra esett vissza).

Egyes ágazatok profitálnak a háborúból, a fegyvergyártóktól kezdve a kábeltelevíziós hírcsatornákon át a vállalatoknak a szankciók betartásában segítő ügyvédekig – írja a The Economist, hozzátéve: a legnagyobb nyertesek a nyersanyagágazatban működő vállalatok, különösen a nem Oroszországban tevékenykedő cégek.

A magas olajárakból és

Az emelkedő fémárak által támogatott bányavállalatok és az acélipari vállalatok (az oroszok kivételével) szintén jól teljesítenek. A pittsburghi székhelyű US Steel és a mumbai székhelyű Tata Steel részvényeinek árfolyama március 19-én 38 százalékkal, illetve 11 százalékkal emelkedett az inváziót megelőző naphoz képest.

A Bunge és az ADM, két nagy, gabonafolyamokra szakosodott, tőzsdén jegyzett kereskedő szintén robbantotta a piacot. A háború viszont nem minden nyersanyagipari vállalatot érint egyformán.

A Rio Tinto, egy nagy angol–ausztrál bányászati konszern március 10-én bejelentette, hogy felhagy a Ruszal orosz alumíniumgyártó óriással közös vállalkozással. Az emelkedő földgázárak miatt megugró villamosenergia-költségek – amelynek 40 százalékát Oroszországból kapja Európa – arra kényszerítettek néhány spanyol acélgyártót, hogy csökkentsék a termelést.

Az alapanyagárak az értékesítési láncban feljebb elhelyezkedő ágazatokban sokkal súlyosabb problémát jelentenek. Éppen amikor a világjárvánnyal kapcsolatos utazási korlátozások enyhülésével – stílszerűen szólva – felszállásra készültek, a légitársaságokat például csapásként sújtották az emelkedő üzemanyagárak.

