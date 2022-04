Nem sokáig örülhetett új luxusautójának, három kilométer után összetörte

Egy sofőr összetörte vadonatúj, tűzpiros Ferrariját Derby városában, három kilométer megtétele után – írta a Sky News.

A baleset pénteken a reggeli órákban történt történt, a rendőrség közölte, hogy a balesetben senki sem sérült meg. Később megerősítették, hogy az eset nem április 1-jei tréfa volt.

Derby. 1st April. Driver bought a Ferrari this morning and crashed it after driving it less than 2 miles. No injuries. #DriveToArrive pic.twitter.com/X4IMuflPa5

— Derbyshire Roads Policing Unit (@DerbyshireRPU) April 1, 2022