Márki-Zay a „csalódott családapa”, Orbán a „populista” – a Fidesz győzelmét emészti a francia sajtó

Az Euronews francia nyelvű verziója így fogalmaz, „Márki-Zay Péternek, avagy MZP-nek, a katolikus, hétgyermekes családapának nem sikerült Orbán Viktor fölé kerekednie”; Magyarország „12 éve hatalmon lévő nacionalista és populista vezetője” – hogy a Les Echos francia gazdasági lappal folytassuk – „nagy fölénnyel nyerte meg a vasárnapi parlamenti választást”.

A láthatóan azonos forrásból származó verziót, olvasatot ismerő és azt különféle variánsokban megfogalmazó francia sajtótermékek egyoldalú elemzéseitől a Le Monde cikke eltér, de az is csak árnyalatokban:

„Orbán Viktor szétzúzta az ellenzéket a magyarországi parlamenti választásokon” – közlik, ismertetve „a nacionalista miniszterelnök pártja” győzelmét. A lap „a baloldaltól a szélsőjobboldali formációig terjedő, példátlan koalícióként” írja le az ellenzéket, melyet a többi orgánum csak baloldali ellenzékként emleget.

„Orbán Viktornak ez a negyedik győzelme a legnagyobb a sorban” – írja a Le Monde budapesti tudósítója, Jean-Baptiste Chastand. „Az egész világ látta, hogy Budapesten győzött a hazafiság. Ez a mi üzenetünk Európának: nem mi vagyunk a múlt, mi vagyunk a jövő” – idézte Orbánt a lap. „Ez a győzelem emlékezetes lesz, mert még soha nem volt ennyi ellenfelünk, a nemzeti baloldal, a nemzetközi baloldal, a brüsszeli bürokraták, Soros György, a nemzetközi média és még az ukrán elnök között” – mondta mosolyogva – emelte ki beszédének ezt a mondatát is a Le Monde.

A CNews francia portált olvasva hamar kiderül, mely forrásból dolgozhattak azok a lapok, amelyeknek nem állt módjukban tudósítót küldeni Budapestre. Természetesen a francia nemzeti hírügynökség, az AFP tudósítását szerkeszették be.

Az olvasó számára a hírügynökség a következő fordulatokkal próbálja érthetővé tenni, miért aratott Orbán, mint őtőle magától idézték, „kivételes győzelmet”, melyet „valószínűleg a Holdról is látni lehet, és minden bizonnyal Brüsszelből is”. Ezt mondta – írja szó szerint az AFP – Orbán Viktor, a provokátor.

A francia hírügynökség a CNews felületén kiemeli: „a konzervatív Márki-Zay Péter egy példátlanul széttartó, hat pártból álló szövetség élére állt, amely elszántan küzdött Orbán hosszú uralmának tekintélyelvűsége és korrupciója ellen.”

Márki-Zay, fogalmaz az AFP, nem rejtette el szomorúságát és csalódottságát. A politikussal kapcsolatban a számos francia lap által idézett hírügynökség kiemelte, hogy „elítéli az Orbán Viktor által vezetett gyűlölet- és hazugságkampányt”.

„A 49 éves polgármester korábban elítélte az igazságtalan és lehetetlen feltételeket, amelyek célja, hogy riválisa örökké hatalmon maradhasson” – olvashatjuk a lapban.

Az ukrajnai konfliktus, amely a kampány közepén tört ki, teljesen megzavarta a várt szoros választást. Orbán Viktor Magyarország védelmezőjeként, a béke és a stabilitás garanciájaként mutatott önmagára, nem volt hajlandó fegyvereket szállítani Ukrajnának, és nem volt hajlandó megfontolni olyan szankciókat, amelyek megfosztanák a magyarokat az értékes orosz olajtól és gáztól – foglalta össze az előzményeket az AFP.

