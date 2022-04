Lövöldözésig fajult két férfi vitája egy bevásárlóközpontban

Lövöldözés történt szombaton Virginia államban, egy norfolki bevásárlóközpontban– közölte a New York Post.

A hatóságok közölték, hogy az incidensben egy ember életét vesztette, két nő pedig megsérült.

#NPDNews. Norfolk police need help identifying two men involved in a fatal shooting. For more information, please visit: https://t.co/2eraTmxCHl

The @nfvacrimeline is offering up to $1,000 for any information leading to an arrest. Submit a tip at https://t.co/fWb8wXvxe5 pic.twitter.com/eE2LTwOrsy

— Norfolk Police Dept (@NorfolkPD) April 3, 2022