Litvánia kiutasította az orosz nagykövetet

Litvánia bejelentette hétfőn, hogy kiutasítja az országból az orosz nagykövetet, és visszahívja moszkvai nagykövetét az Ukrajna elleni orosz háború és az orosz katonák által elkövetett kegyetlenkedések miatt.

„Válaszul a szuverén Ukrajna elleni orosz katonai agresszióra, valamint az orosz fegyveres erőknek a megszállt ukrán városokban elkövetett atrocitásaira, közöttük a Bucsában elkövetett borzalmas tömeggyilkosságra, a litván kormány úgy döntött, hogy csökkenti a diplomáciai képviselet létszámát, és az Oroszországi Föderáció nagykövetének el kell hagynia Litvániát” – jelentette ki újságírók előtt Gabrielius Landsbergis külügyminiszter.

Az orosz külügyminisztérium szóvivője a vilniusi bejelentésre az AFP francia hírügynökségnek reagálva gyors viszontintézkedéseket helyezett kilátásba. „Nem kell hozzá sok idő, hogy bekövetkezzenek a viszontintézkedések” – mondta Marija Zaharova.

Landsbergis közölte azt is, hogy Litvánia bezárja a Klaipédiában működő orosz konzulátust.

A nyugat-litvániai kikötőváros lakosainak mintegy húsz százaléka az orosz kisebbséghez tartozik. A külügyminiszter közölte: Litvánia nagykövete visszatér Kijevbe. Hozzátette: Litvánia európai uniós és NATO-partnereit tájékoztatták az orosz nagykövet kiutasításáról, és felszólították őket, hogy járjanak el hasonlóképpen.

A szomszédos Lettország külügyminisztere, Edgars Rinkevics közölte, hogy Riga szűkíti a diplomáciai kapcsolatait az Oroszországi Föderációval – jelentette a Baltic News Service hírügynökség. A miniszter Twitter-üzenete szerint a konkrét lépéseket később ismertetik.

A litván külügyminiszter háborús bűnnek nevezte a feltételezett bucsai mészárlást. Landsbergis ismételten támogatásáról biztosította Ukrajnát, és vizsgálatot szorgalmazott az Oroszország által feltehetően elkövetett ukrajnai háborús bűncselekmények ügyében. Azt mondta, hogy „az orosz megszálló erők kegyetlensége a civilizált világ minden normáján túllép”.

Ukrajna az országot lerohanó orosz hadsereget vádolja a bucsai „mészárlás” elkövetésével.

A Kijevtől északnyugatra fekvő kisvárost az orosz hadsereg február 27-e óta tartotta megszállva, és egy hónapig megközelíthetetlen volt. Az ukrán hatóságok vasárnap fényképeket és videófelvételeket tettek közzé, amelyeken számos, utcán fekvő, civil ruhás ember holtteste látható.

Az AFP tudósítója szombaton legalább huszonkét civil ruhás ember holttestét látta az utcákon. Egyikük mellett ott volt egy kerékpár, egy másik mellett pedig egy bevásárlótáska élelmiszerekkel. Egy holttestnek hátra volt kötözve a keze. Hivatalos közlések szerint Bucsában tömegsírra is bukkantak, legkevesebb 330 férfi holttestet találtak.

Az orosz kormány ukrán szélsőségesek provokációjának minősítette a történteket. A litván külügyminiszter azt is kijelentette: „amikor más városok is felszabadulnak, megvan a veszélye, hogy más szörnyű háborús bűnöknek is a tanúi leszünk”.