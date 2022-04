Hajtóvadászat! Több ámokfutót keres a rendőrség, hatan meghaltak

„Jelenleg elmondható, hogy három férfi és három nő vesztette életét a helyszínen, tizenkét másik személy megsérült. A szemtanúk beszámolói alapján több mint valószínű, hogy több elkövetővel van dolgunk. Tudjuk, hogy a lövéseket megelőzően összetűzés alakult ki a helyszínen, ahol a lövöldözés után egy lopott lőfegyvert is megtaláltunk” – közölte vasárnak Kathy Lester sacramentói rendőrfőnök.

Két szemtanú elmondta, hogy egyszerre 75–100 lövés dördülhetett el automata fegyverekből gyors egymásutánban. Sokan azonnal a földre estek, míg mások sikoltozva rohantak el a környékről és a közeli sikátorokban húzódtak meg.

Police are searching for the gunman who killed 6 and injured at least 10 in a 2 a.m. shooting in Sacramento’s busy entertainment district.

THE LATEST: At least one suspect is being sought in connection with a mass shooting in Sacramento that claimed 6 lives #Sacramento pic.twitter.com/ZdAagW1Del

