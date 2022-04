Aleksandar Vucic marad Szerbia élén, a Szerb Haladó Párt alakíthat kormányt

A kormányzó Szerb Haladó Párt nyerte meg az előrehozott parlamenti választást, Aleksandar Vucic pedig az elnökválasztást Szerbiában az előzetes eredmények szerint. Az elnökválasztáson Aleksandar Vucic szerezte meg a voksok körülbelül 60 százalékát pártja saját megfigyelőinek adatai szerint, így már az első fordulóban megnyerte a választást, és újabb öt évig maradhat a nyugat-balkáni ország köztársasági elnöke, míg az előrehozott parlamenti választáson az általa vezetett Szerb Haladó Párt (SNS) szerezte meg a voksok többségét, és alakíthat ismét kormányt.

A Szabad Választásokért és Demokráciáért Központ (CeSID) és az Ipsos közvélemény-kutató számítása szerint – amely saját adataik 70,6 százalékos feldolgozottságán alapul – az előrehozott parlamenti választáson a Szerb Haladó Párt a voksok 43,1 százalékát szerezte meg, ami 121 mandátumra lesz elegendő, az ellenzéki Együtt Szerbia Győzelméért koalícióra a szavazópolgárok 13,2 százaléka adta a voksát (36 mandátum), míg a Szerbiai Szocialista Párt a szavazatok 11,4 százalékát (32 mandátum) tudhatja magáénak. Ezen felmérés szerint a Vajdasági Magyar Szövetségnek hat mandátuma lehet a 250 tagú belgrádi parlamentben.

Az elnökválasztáson a CeSID és az Ipsos szerint

az első helyet Aleksandar Vucic szerezte meg 59,1 százalékkal, míg a második helyen az ellenzéki Zdravko Ponos végzett 17,5 százalékkal, ezek alapján úgy tűnik, nem lesz második forduló.

A szerbiai választási bizottság 21 órakor tartott sajtótájékoztatót, ám a testület nem közölt a részvételi arányra vonatkozó adatokat, csak annyit jelentett be, hogy lezárult a szavazás, és hétfőn 20 órakor közölnek előzetes eredményeket.

A választási bizottság internetes oldalán követhető adatok alapján, 12,4 százalékos feldolgozottság mellett a Szerb Haladó Párt a voksok 50,6 szerezte meg, a második helyen Szerbiai Szocialista Párt végzett 13,1 százalékkal, a harmadik pedig az ellenzéki Együtt Szerbia Győzelméért koalíció lett 7,69 százalékkal. A választási bizottság adatai szerint 12,08 feldolgozottság mellett az elnökválasztást Aleksandar Vucic nyerte meg már az első fordulóban 69,01százalékkal.

Az előzetes eredményeket maga a miniszterelnök jelentette be vasárnap késő esti sajtótájékoztatóján. Mint mondta, az ukrajnai háború egyik hatása az volt, hogy a szerbiai közélet drámaian jobboldalra tolódott, és a szerb kormány visszafogott fellépése a vártnál gyengébb választási eredményt hozott.

A politikus arra utalt, hogy a hivatalos Belgrád ugyan elítélte azt, hogy Oroszország bevonult Ukrajnába,

ám nem vezetett be szankciókat Moszkva ellen, míg több jobboldali párt és koalíció is határozottan kiállt Oroszország mellett, és ezek a választási listák a vártnál jobb eredményt tudtak elérni.

A sajtótájékoztatón Aleksandar Vucic rámutatott, az utóbbi évek legmagasabb választási részvételének lehettek tanúi, a saját felméréseik szerint a választópolgárok legalább 60 százaléka járult az urnák elé.

Az elnökválasztás és az előrehozott parlamenti választás mellett vasárnap néhány településen, például a fővárosban, Belgrádban önkormányzati választást is tartottak. Az előzetes eredmények szerint a fővárosban is a Szerb Haladó Párt szerezte meg a voksok többségét, így várhatóan továbbra is az SNS vezetheti Belgrádot.

A címlapfotón Aleksandar Vucic (Forrás: EPA/ANDREJ CUKIC)