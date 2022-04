Szerbiai választások: Vucic maradásában bíznak a magyarok

Nem csak Magyarországon, Szerbiában is voksolhatnak az emberek vasárnap. Déli szomszédunknál előrehozott parlamenti választást és elnökválasztást, tucatnyi helyen pedig önkormányzati választást is tartanak. A parlamenti választáson a 6,5 millió szavazó 19 párt és koalíció jelöltjei közül választhatja ki, kit juttat be a 250 tagú belgrádi törvényhozásba, és nyolc jelölt közül dönthet arról, hogy ki legyen Szerbia következő köztársasági elnöke.