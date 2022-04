Robbanás történt egy éjszakai szórakozóhelyen

Ehsan Zahidov belügyi szóvivő szerint a LocationBaku nevű klubban történt robbanást feltehetőleg gázszivárgás okozta, ugyanakkor a nyomozást még nem zárták le.

A főügyész hivatala egy halottról és harmincegy sérültről számolt be. Parviz Abubekirov, az egészségügyi minisztérium szóvivője szerint 24 embert kellett kórházba szállítani égési sérülésekkel. Értesülések szerint hatan közülük súlyos sérüléseket szenvedtek. További hét embert ugyanakkor elsősegélyt követően hazaengedtek.

A robbanás következtében keletkezett tüzet időközben eloltották.

A közösségi médiában megosztott egyik felvételen több tucat pánikba esett embert lehetett látni az erősen megrongálódott épület előtt, akik közül többen megsérültek.

