Rakétákkal támadták Odesszát

A helyi önkormányzat a Telegram-csatornáján elmondta, hogy a légvédelem több rakétát megsemmisített.

Az EFE spanyol hírügynökség szemtanúkra hivatkozva azt írta, hogy legalább hat, különböző erősségű robbanás történt, amelyek nyomán három helyszínen fekete füstfelhő emelkedett a magasba. Áldozatokról egyelőre nem tudni.

Az orosz hadsereg vasárnap azt ígérte: lehetővé teszi, hogy a külföldiek távozzanak Mariupolból és Bergyanszkból. A külföldiek többsége a háború miatt a kikötővárosokban veszteglő teherhajók legénységének tagja. Mihail Mizincev orosz vezérezredes, a humanitárius reagálásért felelős tárcaközi koordinációs parancsnokság és a Nemzeti Védelmi Irányítási Központ vezetője felszólította az ukrán hatóságokat, hogy garantálják a zöldfolyosók biztonságát.

The 39th night of the war begins in #Ucraina . For the first time it enters it #Odesa . Several Russian attacks and subsequent explosions. #Odessa #UkraineRussianWar #UkraineRussiaWar #UkraineUnderAttaсk #UkraineWar #StopWar #nowar #Peace pic.twitter.com/vAP8vbjPEb

