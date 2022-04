Zelenszkij: Csak a győzelem elfogadható Ukrajna számára

A Fox Special Report című műsorának vezetője arról kérdezte az ukrán elnököt, hogy véleménye szerint hogyan fog véget érni a háború.

– válaszolta Zelenszkij.

Hozzátette: a kérdés az, hogyan ér véget a háború. „Ez egy nehéz és fájdalmas kérdés. A győzelmen kívül az ukrán nép nem fog elfogadni semmilyen más eredményt” – mondta.

Arra a kérdésre, hogy meddig hajlandó elmenni a békekötés érdekében, az ukrán elnök azt mondta: nem engednek át területeket Oroszországnak. „Ukrajna területi integritása és szuverenitása nem képezheti vita tárgyát” – szögezte le.

Zelenszkij elmondta, hogy országa elköteleződést vár a „vezető nemzetektől”, amelyek szerződésekkel garantálnák Ukrajna biztonságát, amennyiben az békét kötne Oroszországgal. Megismételte továbbá, hogy Ukrajna hasznos tagja lenne a NATO-nak.

– mondta Zelenszkij.

„Szerintem ez hiba, mert ha csatlakoznánk a NATO-hoz, sokkal erősebbé tennénk a szervezetet. Nem szeretnénk a NATO rovására megerősödni. Mi egy adalék lennénk, mi lennénk a mozdony. Úgy gondolom, hogy Európa egyik fontos alkotóeleme vagyunk” – fogalmazott.

