Ukrán elnöki tanácsadó: Jó hírek érkezhetnek a hétvégén a mariupoli evakuálással kapcsolatban

Ukrajna jó hírekre számít a hétvégén az ostromlott délkeleti Mariupol városból kimenekítendő emberekkel kapcsolatban – közölte szombaton Volodimir Zelenszkij elnök tanácsadója.

Olekszij Aresztovics az ukrán közszolgálati televíziónak azt mondta: K„üldöttségünk Isztambulban (az ukrán-orosz béketárgyalások helyszínén) megállapodást kötött az evakuálásokról”. Hozzátette: „úgy gondolom, hogy ma vagy talán holnap jó híreket fogunk hallani Mariupol lakosainak kimenekítéséről”.

A Vöröskereszt Nemzetközi Bizottsága (ICRC) pénteken egy csapatot küldött, hogy kivezessen egy mintegy 54 ukrán autóbuszból és más magánjárművekből álló konvojt a városból, de visszafordultak, mondván, hogy a körülmények miatt nem lehetett volna tovább haladni.

Szombaton újra próbálkoznak. Mariupol, amelyet Oroszország öt hete tartó inváziójának első napjai óta bekerített, Moszkva fő célpontja a délkeleti Donyec-medencei régióban. Több tízezer ember rekedt a városban, ahol alig jutnak élelemhez és vízhez.

Vlagyimir Putyin orosz elnök február 24-én hajnalban rendelte el katonai művelet végrehajtását a Donyec-medencében, leszögezve, hogy Oroszország tervei között nem szerepel Ukrajna megszállása, ugyanakkor törekedni fog az ország demilitarizálására.

Az orosz erők mindazonáltal Ukrajna más térségeiben, köztük Kijevben is támadtak katonai és polgári célpontokat, és támadást indítottak a Moszkva-barát szakadárok is az általuk ellenőrzött kelet-ukrajnai területekről. Az ukrán vezetés hadiállapotot vezetett be, majd benyújtotta európai uniós csatlakozási kérelmét.

A felek számos halálos áldozatról is beszámoltak. A NATO a háború megindulása után aktiválta többnemzetiségű gyorsreagálású haderejét. Az Európai Unió és a nyugati országok fegyvereket szállítanak Ukrajnának és szankciókat hoztak Oroszország ellen.