Újra ringbe száll Sarah Palin

Palin még pénteken jelentette be, hogy megpályázza a tisztséget mintegy ötven másik induló mellett. Közleményében hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államokban „gyökeres változások állhatnak be”.

„Ahogy figyeltem, hogyan teszi tönkre a szélsőbal az országot, tudtam, hogy fel kell állnom és csatlakoznom kell a szabadságért folytatott küzdelemhez” – idézte Palint a The New York Times szombaton.

Alaszka képviselőházi székét 1973 óta, 49 éven keresztül a republikánus párti Don Young töltötte be, aki márciusban – 88 éves korában – elhunyt. Emiatt az államban júniusban rendkívüli előválasztást tartanak, amelynek az első négy befutója jut tovább az augusztusi rendkívüli választásra, amelynek győztese kitöltheti majd az elhunyt Don Young januárban lejáró képviselői ciklusát.

Join our campaign -> https://t.co/CrlfiG8MJn

“Today I’m announcing my candidacy for the U.S. House seat representing Alaska. Public service is a calling, and I would be honored to represent the men and women of Alaska in Congress, just as Rep. Young did for 49 years.” – SP pic.twitter.com/pdMpeDGlRV

— Sarah Palin (@SarahPalinUSA) April 2, 2022