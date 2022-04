Kaczyński kiállása bizonyítja, hogy nem tört meg a magyar-lengyel barátság

Magyarország soha nem hagyott cserben bennünket – jelentette ki a lengyel kormány miniszterelnök-helyettese. Jarosław Kaczyński egy lengyel hetilapnak adott interjúban állt ki a Visegrádi négyek mellett. A Jog és Igazságosság párt elnökét egyebek mellett a magyar-lengyel viszonyról is kérdezték, miután a két ország álláspontja néhány ponton nem egyezik az ukrajnai háborúval kapcsolatban. Jarosław Kaczyński úgy fogalmazott:

„Magyarország minden eddig javasolt szankciót támogatott, elítélte az orosz agressziót. Ugyanakkor ellenzi az Oroszországból származó olajimport tilalmát”. A lengyel miniszterelnök-helyettes itt emlékeztetett, hogy ugyanezt az álláspontot képviseli Németország illetve néhány, más fontos uniós tagország is. Kaczyński hozzátette: Tisztában vannak a magyar és a lengyel gazdaság különbségeivel. Mindenekelőtt azzal, hogy

Gyurcsány Ferenc posztkommunista miniszterelnök idején alapvető függőség alakult ki több területen Oroszországtól.

„Tudjuk, hogy ezt nehéz megtörni” – mondta a lengyel politikus. Jaroszlav Kaczinsky emlékeztetett: a lengyel vezetés tisztában van azzal, hogy Magyarországnak más a történelme, éppen ezért másképp közelíti meg a dolgokat, emellett pedig nagyszámú magyar kisebbség is él Ukrajnában. A lengyel kormányfőhelyettes hozzátette:

kizárt, hogy megszakítsák a kapcsolataikat Magyarországgal.

Úgy fogalmazott: vannak nézeteltérések, de egy olyan partnerrel van dolgunk, aki soha nem rejtegette álláspontját, és aki soha nem csalt. Az együttműködés más területein, például az EU-ban, soha nem hagyott cserben bennünket.

Pócza István, a Batthyány Alapítvány programvezetője szerint „Többen is jelezték a lengyel politika részéről az elmúlt időszakban, hogy ez a barátság nem tört meg“. Hozzátette: az EU-s együttműködés eddig is töretlen volt és a menekültek segítésében is ez a két ország vesz részt leginkább.

„Egy fontos kinyilvánítás volt a lengyel politikus részéről, hogy az apró nézetkülönbségek az ilyen típusú kérdésekben nem áshatják alá és nem is ássák alá egyébként az egységet. És ha megnézzük, most egység van például a helyzet kezelésében Lengyelország és Magyarország élen jár a menekülteknek a megsegítésében.”

A Visegrádi 4-ek együttműködéséről, és jelenlegi állapotáról Orbán Viktor is beszélt egy szombati interjújában. A miniszterelnök a Magyar Nemzet azon felvetésére, miszerint: a visegrádi országok szövetsége megroppant, úgy reagált: „a V4-et mindig is kihívás elé állította az a tény, hogy a négy ország másként gondolkodik a keleti politikáról”.

Orbán Viktor ugyanakkor hozzátette: a V4 nem geopolitikai szervezet, nem is erre jött létre, hanem arra, hogy az EU-n belüli vitákban a közép-európai érdekeket közösen képviselje. A V4 ezt az eredeti küldetését a jövőben is jól ellátja majd, e téren nincs semmiféle nézetkülönbség.