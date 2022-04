Ukrán légicsapás Oroszországban? Lángolt Belgorod üzemanyagraktára

Az állítólagos támadásról készült videófelvételeken látható, hogy a helikopterek alacsony magasságból több rakétát lőttek ki, majd robbanás következett. A történtekről beszámolva a Reuters hozzáteszi: nem tudta azonnal ellenőrizni a felvételek eredetiségét.

A brit hírügyökség kiemeli:

azóta, hogy Moszkva február 24-én megkezdte ukrajnai invázióját.

Correction: 8 of 16 oil reservoirs on fire at the moment. Fire >could< spread to all other. Thank you @lookner https://t.co/vAjmUY8oWK

— Liveuamap (@Liveuamap) April 1, 2022