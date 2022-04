Tíz órán át feküdt a járdán nyugdíjas bácsi, mire kiérkezett a mentő

Kedden a walesi Colwyn Bay városában elesett és megsérült a 69 éves Emlyn Roberts. A járókelők azonnal mentőt hívtak a sérült nyugdíjashoz, azonban a mentőautóra csaknem tíz órát kellett várnia – írta a DailyMail.

Pensioner left lying on the pavement for TEN HOURS because there were no ambulances available to take him to hospital

