Mobilja mentette meg az Alpok egyik hasadékába zuhant férfi életét

Okostelefonjának köszönhetően menekült meg egy férfi, miután snowboardozás közben egy hasadékba zuhant az Alpokban – írta a DailyMail.

A 41 éves Tim Blakey március 20-án a pályán kívül, egyedül, mintegy háromezer méter magasan snowboardozott az Alpokban, amikor hirtelen 15 métert zuhant egy rejtett hasadékba. A személyi edzőként dolgozó férfinek hatalmas szerencséje volt, ugyanis egy hóhídon landolt, ennek köszönheti, hogy nem zuhant sokkal mélyebbre.

Blakey telefonja mindössze 3 százalékon volt, amikor a készülék bekapcsoló gombjának ötszöri gyors megnyomásával hívta a segélyszolgálatot és az iPhone elküldte a bajba került férfi tartózkodási helyét.

„A hátizsákomban volt egy gyorstöltő, de nagyon óvatosan kellett mozognom, hogy ki tudjam venni. Volt 3G-kapcsolaton, de a telefonomat bekapcsolva kellett tartanom, hogy megtaláljanak. Húsz perc után sikerült elérnem a segélyszolgálatot, akik mondták, hogy ne mozduljak” – emlékezett vissza Tim Blakey.

Az osztrák Michael Schwarzl önkéntes mentős éppen a svájci Saas-Fee síparadicsomban tartózkodott, ahol idegenvezetőként dolgozik, amikor megkapta a Blakey tartózkodási helyét közlő segélyhívást. A férfi vezette a mentőcsapatot, amely mentőhelikopterrel érkezett a bajba jutott snowboardos segítségére.

A sikeres csapatmunkának köszönhetően a férfi egy órán belül úton volt a kórházba. A baleset után egy héttel hazatérhetett Londonba.

„Egy hete drámaian megváltozott az életszemléletem. Michael és csapata megmentette az életemet. Fogalmam sincs, hogyan fogom tudni valaha is meghálálni ezt neki és a svájci mentőszolgálatnak” – írta Blakey Instagram-oldalán. Hozzátette, hogy tizenhét éve snowboardozik, melyből az esetek többségében a pályán kívül, egyedül volt, azonban soha többé nem Blakey az Apple vállalatnak is köszönetet mondott az öt megnyomásos segélyhívás lehetőségéért, ami a helyzetében pont kézenfekvő volt, a képernyőjére ugyanis folyamatosan csöpögött a hó.

Michael Schwarzl hegyimentő elmondta, hogy a férfinek óriási szerencséje volt. Három nappal az eset után hasonló mentésben vett részt, ahol az áldozat körülbelül 30 méter mélyre zuhant és életét vesztette.

A vészhelyzeti hívás a bekapcsoló gomb ötszöri gyors megnyomásával kezdeményezhető, ahogy a bajba jutott snowboardos is tette. Amennyiben a hívást nem szakítjuk meg, a készülék automatikusan tárcsázza a segélyhívót. Egyes készülékeken több vészhelyzeti kontaktot is meg lehet adni. A hívás után az iPhone a vészhelyzeti kontaktoknak elküldi az aktuális tartózkodási helyet is. Androidos telefonok esetében is van lehetőség ennek a funkciónak a beállítására a beállítások menüponton belül a biztonság és veszély fülnél. A funkciók testreszabhatósága készülékenként eltérő lehet.