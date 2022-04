Kísérteties egybeesés: szinte ugyanezzel a szavazólap-égetős hírrel próbálták megbuktatni a Székely Nemzeti Tanács elnökét

Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke közösségi oldalán mesélt el egy 14 évvel ezelőtt történt esetet, amikor egy a mostanihoz hasonló szavazatkidobós botránnyal próbálták megbuktatni. Beszámolója szerint akkor is ugyanazon a településen találták meg a félig elégetett szavazólapokat, ahol most, és akkor is csak annyira égtek össze, hogy a konkrét szavazat még felismerhető legyen.