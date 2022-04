Az S&P számos orosz bank minősítését visszavonta

Az S&P Global Ratings nemzetközi hitelminősítő intézet visszavonta számos orosz bank minősítését egy nappal azután, hogy csütörtökön a Moody's Investors Service visszavonta Oroszország hitelminősítési osztályzatait.

Az S&P közleménye szerint az Alfa-Bank és holdingtársasága, az ABH Financial Ltd., a CB Renaissance Credit, a Centrocredit Bank, a Moscow Credit Bank (MCB) és fő részvényese, a Rossium Concern, továbbá a Gazprombank és részlegei – Gazprombank (Switzerland) és a Bank GPB International SA –, valamint a Szojuz Bank, az RN-Bank, a Raiffeisenbank, az Unicredit Banka, a Russian Standard Bank és az Ural Bank for Reconstruction and Development minősítését vonta vissza.

A visszahívás előtt az S&P e pénzintézetek hosszú távú besorolását „CC”-re rontotta az addigi „CCC mínusz”-ról.

Az Európai Unió március 15-én jelentette be, hogy megtiltja hitelminősítői osztályzatok érvényben tartását oroszországi jogi személyekre, vállalatokra és egyéb entitásokra.

A címlapfotó illusztráció.