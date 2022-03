Stoltenberg: A NATO újabb szenvedéseket okozó orosz támadásokra számít

Stoltenberg a sajtótájékoztatón kiemelte: Oroszország már korábban is hazugságokat állított szándékait és a katonai tevékenységeit illetően.

A Moszkva által a héten bejelentett, Kijev körül és az ukrán fővárostól északra eső területeken végzett katonai műveletek csökkentése, hírszerzési információk szerint, valójában az orosz erők átszervezését jelenti. Oroszország megpróbálja átcsoportosítani és megerősíteni katonai tevékenységét a Donbasz-régióban, miközben fenntartja a Kijevre és más ukrán városokra gyakorolt nyomást – mondta.

Moszkvának meg kell győznie a szövetséget arról, hogy jóhiszeműen vesz részt az isztambuli béketárgyalásokon, látszólag ugyanis „céljai nem változtak az ukrajnai támadás megindítása óta”.

– fogalmazott Stoltenberg. A NATO vezetője kiemelte: Oroszország Ukrajna ellen indított háborúja új biztonsági helyzetet teremtett Európában.

Oroszország szándékai kizárólag cselekedetei, és nem szavai alapján ítélhetők meg. A NATO felkészült a legrosszabbra, de a legjobbat reméli – tette hozzá.

Russia is not withdrawing troops from Ukraine but repositioning them, says NATO Secretary General Jens Stoltenberg.

He adds “we have to expect more human suffering” in Ukraine.

