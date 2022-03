Rubelelszámolás: Putyin alkut ajánlott a gázszámlák fizetésére

Bár az oroszok ezután rubelben követelnék a pénzt az eddig euróban, illetve dollárban fizetett szállításokért, úgy tűnik, a kemény putyini nyilatkozatok ellenére lehetőség nyílna a nyugati valuta életben tartására a tranzakciókban: a Moszkvával „barátságtalan” európai államok a jövőben a szankciók által nem érintett Gazprombanknak utalnának euróban, a kereskedelmi bank pedig rubelre váltaná át a valutát – derült ki az Olaf Scholz német kancellár és Vlagyimir Putyin orosz elnök szerdai megbeszélésének beszámolóiból.

Csupán órákkal azután, hogy szerdán előbb Németország, majd Ausztria is bejelentette, földgázellátási válsághelyzetet hirdet, a német kancellár telefonbeszélgetést folytatott Vlagyimir Putyinnal, aki javaslatot tett a patthelyzet feloldására. A német kormány és a TASZSZ orosz állami hírügynökség által kiadott nyilatkozatok szerint

Olaf Scholz szóbeli garanciákat kapott Putyintól arra, hogy Németországnak – és a többi, Moszkva által „barátságtalan” kategóriába sorolt európai államnak – ezután sem kell rubelt vásárolnia az április 1-jén hatályba lépő orosz rendelet szerint, hanem továbbra is fizethetnek euróval a Gazpromtól származó földgázért.

Csütörtökön az orosz elnök telefonon Mario Draghi olasz kormányfőt is megnyugtatta: továbbra is fizethetnek nyugati devizában a földgázért. A The New York Times beszámolója szerint

a Putyin által felajánlott „kiskapu” lényege, hogy a németországi energiacégek a jövőben a szankciók által nem érintett Gazprombanknak utalhatnának euróban, a kereskedelmi bank pedig rubelre váltaná át a valutát.

A lap emlékeztet: az orosz elnök egy hete jelentette be, hogy nem hajlandó „kompromittált devizában” – azaz dollárban és euróban – elfogadni a földgázszállítások ellenértékét a „barátságtalan” országoktól és áttér a rubelelszámolásra. A G7-ek összes tagja – köztük Németország is – elutasította a javaslatot.

A rubelelszámolás egyik fő akadályának az tűnt, hogy a gazdasági szankciók az orosz jegybankot is sújtják, így a Rosszija Bank bajosan végezhetne ilyen léptékű a tranzakciókat.

Az energiaszerződéseket kezelő, moszkvai székhelyű Gazprombankra azonban nem vonatkoznak az EU által kihirdetett büntetőintézkedések, ami lehetőséget biztosít Európa orosz szén-, olaj- és földgázfüggőségének rubelben történő finanszírozására.

Vlagyimir Putyin orosz elnök és Olaf Scholz német kancellár találkozója a moszkvai Kremlben február 15-én (Forrás: EPA/Mikhail Klimentyev/Kreml/Szputnyik/Pool)

Mások között a Világgazdaság írt arról, hogy Putyin rubelelszámolásra vonatkozó döntésének egyik mozgatórugója a háború miatt beszakadt orosz deviza újraizmosítása lehetett, ehhez pedig elég volt néhány szakértői felvetés arról, hogy a Gazprom kifizetésére orosz kereskedelmi bankok bevonásával válthatnák át az eurójukat rubelre.

Noha szerdai megbeszélésükön Putyin és az országában már gázellátási vészhelyzetet hirdetett Scholz látszólag feloldották a gordiuszi csomót, a kancellár utólag jelezte, hogy semmiben nem egyeztek meg orosz kollégájával, ugyanakkor írásos magyarázatot kért Putyintól arra, Moszkva hogyan képzeli el a jövőben a gázvásárlás menetét. Putyin látszólagos meghátrálását árnyalja Dmitrij Peszkov elnöki szóvivő szerdai bejelentése is, amely szerint Moszkva tervbe vette, hogy kibővíti a rubelben elszámolt orosz exporttermékek körét, így az olajat, gabonát, szenet, fémeket, fűrészárut, műtrágyát is abban kellene majd fizetnie az európai vevőknek.

A Világgazdaság beszámolója szerint azonban szó sincs visszavonulásról: a felek ugyanis olyan megoldást találtak, amely leszerelheti a vevők ellenkezését és nyitva tarthatja számukra a gázcsapokat, miközben a múlt héten bejelentett új elvárás is teljesül.

Az új orosz rendelet szerint a vevők csakugyan rubelben fizetnek, de csak a második lépésben, miután először már devizában utalták a földgáz vételárát. Az április 1-jén, pénteken hatályba lépő jogszabály szerint a barátságtalan országbeli vevő csak akkor kap gázt, ha devizát utal egy speciális számlára, amit egy orosz banknál nyitott, majd ezért rubelt kap, és ezzel kell fizetnie a földgázért.

Időközben Putyin bejelentését követték a híradások arról, hogy Robert Habeck német gazdasági miniszter kijelentette: szerződésszegés és zsarolás, ha az oroszok rubelben várják a fizetést a földgázért. Nem volt azonban világos, hogy ezzel a németek a második, rubelszámla nyitását is visszautasítják-e – azaz lemondanak a gázról, amire pedig nagy szükségük van – vagy elfogadják, hogy továbbra is a szerződés szerinti devizában utalnak. Scholz kancellár – aki nem a radikálisan oroszellenes Zöldek tagja, mint Habeck – úgy nyilatkozott: a német vállalatok továbbra is euróban fizetnek az orosz gázért, amint a szerződésekben is szerepel – írja a Vg.hu.

