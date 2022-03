Nem tudni ki készítette az óriási, titokzatos, temetkezéshez használt indiai kőkorsókat

A BBC News szerint a 65 különböző méretű és alakú homokkő edényt négy helyszínen találták meg szétszórva. A korsók némelyike magas és hengeres, míg a többi részben vagy teljesen a földbe volt temetve. Korábban hasonló kőedényeket találtak Laoszban és Indonéziában.

A régészeti felfedezésről, amelyben India és Ausztrália három egyetemének kutatói vettek részt, a Journal of Asian Archaeology című folyóirat közölt tanulmányt a héten. A kutatást Tilok Thakurita, az Északkeleti Hill Egyetem és Uttam Bathari, a Gauhati Egyetem tudósa vezette.

