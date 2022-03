Napokon belül bejelenthetik az Audi és a Porsche érkezését a Forma–1-be

Az egyik forrás elmondta: a szándék hivatalos bejelentésére az érintettek jövő heti találkozóját követően kerülhet sor. Másikuk hozzátette: „jó esély mutatkozik a pozitív döntésre”.

A Volkswagen egyelőre nem kívánta kommentálni a sajtóhírt.

A szaksajtóban már jó ideje téma, hogy

Az Audi és a McLaren tavaly cáfolta azokat az értesüléseket, melyek szerint partneri megállapodást kötöttek volna. Azt viszont hozzátették, hogy tárgyalnak egymással, és a döntést az idei évre ígérték. Egyes források szerint az Audi nagyságrendileg 500 millió eurós „belépési pénzt” ajánlott az McLarennek.

#F1: With F1 booming, with budget caps for chassis (already there) and for the engine in place, with new and simpler regs coming (2026), it seems to be everything ready for Porsche and Audi to join. #AMuS: https://t.co/uFaS1kUpSx

— Andreas Haupt (@andihaupt1) November 25, 2021