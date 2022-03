Mario Draghi: Nem adottak a feltételek a tűzszünethez

Mario Draghi mindenekelőtt a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel szerdán folytatott közel egyórás telefonbeszélgetéséről számolt be.

„Azt mondtam Putyinnak, hogy a békéről akarok beszélni, és tűzszünetet szorgalmaztam, arra azonban jelenleg nem adottak a feltételek, és az orosz elnök szerint nem érett még az idő a találkozóra Zelenszkijjel. Putyin azonban apró lépésekről beszélt a tárgyalásokon” – hangoztatta Mario Draghi.

A római kormányfő hozzátette, hogy változást észlelt az orosz elnök magatartásában, de „óvatosan értelmezem a jelzéseket, maradjunk két lábbal a földön” – tette hozzá Draghi.

In a telephone conversation with #Italian Prime Minister Mario Draghi, #Putin said that conditions for a cease-fire in #Ukraine are not yet ripe. Mario Draghi said this at a press conference for foreign journalists. pic.twitter.com/lpnTHt95jo

— NEXTA (@nexta_tv) March 31, 2022