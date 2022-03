Az ukrán katonák szerint fokozódtak a légitámadások Kijev ellen az elmúlt napokban

A háború veszélye nem csökkent Ukrajnában – erre figyelmeztetnek amerikai szakemberek, miután az elmúlt napokban a világsajtó arról cikkezett, hogy közeledett az orosz és az ukrán álláspont, és az oroszok visszavonulnak. A NATO és a Pentagon szerint nincs szó visszavonulásról, az oroszok csupán átcsoportosítják a csapataikat. Kijev és Csernyihiv térségében folytatódtak a légitámadások, miközben az ukrán katonák is folytatják az előrenyomulást: délen és északkeleten is értek el sikereket – számolt be az M1 Híradója.

Folytatódnak a harcok Ukrajnában Egy romokban heverő piac és egy lebombázott történelmi épület – az északkelet-ukrajnai Csernyihiv városában a BBC riportereinek nyilatkozó helyi lakosok szerint szerda este is folytatódtak a légitámadások. Kapcsolódó tartalom Stoltenberg: A NATO újabb szenvedéseket okozó orosz támadásokra számít Moszkvának meg kell győznie az észak-atlanti szövetséget arról, hogy jóhiszeműen vesz részt az isztambuli béketárgyalásokon, látszólag ugyanis „céljai nem változtak az ukrajnai támadás megindítása óta”. Annak ellenére, hogy két nappal korábban az orosz vezetés bejelentette, hogy drasztikusan le fogja csökkenteni hadműveleteit a főváros és Csernyihiv térségében. Az orosz csapatok által körülzárt városban továbbra is mintegy 140 ezren vannak áram, víz és gáz nélkül. A régió kormányzója úgy fogalmazott, nem hisznek az oroszok ígéretének. Az amerikai védelmi minisztérium szóvivője, John Kirby szerint is csak csapatátcsoportosításról van szó, nem visszavonulásról. „Ezeknek a csapatoknak egy részét Fehéroroszországba helyezik át. Ha az oroszok valóban komolyan gondolják a katonai helyzet enyhítését, ahogy állítják, akkor haza kéne küldjék a csapataikat. Ám egyelőre nem ezt teszik” – fejtette ki Kirby. Jens Stoltenberg, a NATO főtitkára megerősítette az amerikai hírszerzés értesüléseit. „Azt látjuk, hogy Oroszország továbbra is a konfliktus katonai megoldását részesíti előnyben. Egyelőre nem látunk valódi változást az oroszok célkitűzésében, vagyis folytatják a katonai hadműveletet” – nyilatkozta Stoltenberg. Ezt a főváros környékén járőröző ukrán katonák is megerősítették, akik a brit ITV Newsnak arról számoltak be, hogy szerintük inkább csak fokozódtak a légitámadások az elmúlt napokban. Kijev lakosai is állandó készültségben vannak. Az utcákon akadályokat állítottak fel, a katonák és önkéntesek pedig közösen járőröznek az ellenőrző pontokon. A Donyecki régió katonai vezetője csütörtökön a BBC-nek arról számolt be, az orosz légitámadásokban újabb civilek sérültek meg. Állítja, hogy az oroszok három településen foszforbombákat vetettek be, amit tilt a genfi egyezmény. A Sky News eközben arról értesült, hogy Dnyipro térségében egy ukrán katonai bázist ért találat, a támadásban ketten meghaltak. Kapcsolódó tartalom Orosz katonai szóvivő: Cirkálórakéták üzemanyagbázist semmisítettek meg Nyugat-Ukrajnában A tábornok szerint a csapást hétfő este hajtották végre Klevan község közelében. Igor Konasenkov, az orosz védelmi minisztérium szóvivője csütörtökön megerősítette, hogy az esti légitámadásokban több mint 50 ukrán katonai létesítményt semmisítettek meg. „Március 30-án éjjel precíziós robotrepülőgépekkel megsemmisítettünk több üzemanyagraktárat Dnyipro, Liszicsanszk, Csuhuiv és Novoszomovszk településeken, ahonnan üzemanyagot szállítottak a Donbaszban állomásozó ukrán csapatoknak” – nyilatkozta Konasenkov. Az ukrán erők több fronton viszont egyértelmű sikereket értek el az elmúlt napokban. Délen tovább folytatják előrenyomulásukat az oroszok által megszállt Herszon irányába, északkeleten pedig megnyitották a Szumiba vezető főutat, így megtörve az orosz határ közelében fekvő város körüli ostromzárat. Ennek fontos eleme volt Trosztyanyec visszfoglalása. A Reuters hírügynökség már felvételeket is megszotott a visszafoglalt városról. A településen hatalmas pusztítás nyomai látszanak: a lebombázott házak között elhagyott, kiégett harci járművek állnak, a támadásokban telpülés kórháza is megsemmisült. Trosztyanec csaknem egy hónapig állt az orosz csapatok ellenőrzése alatt. A címlapfotó illusztráció. (MTI/EPA/Szergej Ilnyickij)