Négygyermekes családapát talált el a véletlenül elsülő fegyver

A 28 éves Lloyd Amarsingh péntek reggel egy kereszteződésben állt meg autójával Darbyban, miután a jelzőlámpa pirosra váltott. A férfi elmondása szerint a nemrég megkapott munkanélküli segélye miatt felfokozott hangulatban volt, a járműben hangosan szólt a zene, ő pedig mindeközben úgy döntött, előveszi megtöltött pisztolyát és amíg várakozik, kitárazza azt – közölte a New York Post.

Booking photo of Lloyd Amarsingh,29, of Darby, charged with 3rd Degree Murder in road rage deadly shooting in Upper Darby. Detectives found 10mm Rock Island pistol in search of Amarsingh’s home he told police “went off” while “he was unloading it” while driving @FOX29philly pic.twitter.com/25X2VEBNiz

aki szintén a kereszteződésben várakozott a gépkocsijában. Az 56 éves áldozatot, Jim Huntot a golyó fejbe találta, a férfi a volán mögött ülve azonnal életét vesztette. Az elkövető elhajtott a helyszínről.

A helyszínre érkező mentők Huntot azonnal kórházba szállították, de ott már csak a halál beálltát tudták megállapítani. A rendőrségnek az ügyben végül nyomozást sem kellett indítania, Amarsingh ugyanis pár órával az eset után feladta magát, a történtekkel kapcsolatban nem kívánt nyilatkozni a sajtónak.

Man arms himself to drive, gets into an apparent road-rage incident with another driver, shoots and kills him — then claims it was an “accident” (Upper Darby, Pa.): #GunSense #GunsDoNotMakeUsSafer https://t.co/ccwoF4S1i8

— Defensive Gun Use (@DefensiveGun) March 28, 2022